Emekli Tuğgeneral Babüroğlu’nun orduevlerine girişi yasaklandı

Emekli Tuğgeneral ve tarihçi-yazar Naim Babüroğlu’nun orduevlerine girişi yasaklandı. Cumhuriyet'in ulaştığı bilgilere göre Babüroğlu, 1974 mezunu subayların davetlisi olarak, uzmanlık alanına giren “Atatürk, Cumhuriyet ve Lozan” konulu bir konferans vermek üzere 8 Ocak 2026 günü saat 11.40’ta Fenerbahçe Orduevi’ne gitti.

Orduevi giriş nizamiyesinde kimlik ve giriş kartını veren Babüroğlu’na, kontrol sırasında sistemde “girişi yasaktır”uyarısı olduğu bildirildi. Orduevi personelinin, yasağın Genelkurmay Başkanlığı tarafından getirildiğini söylemesi üzerine Babüroğlu’nun orduevine girişine izin verilmedi.

Yaşanan durum nedeniyle planlanan konferans iptal edildi. Babüroğlu, söz konusu yasakla ilgili olarak kendisine önceden herhangi bir resmî tebligat, yazılı bildirim ya da mesaj iletilmediğini belirtti. Gelişme karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Babüroğlu, yasağı orduevi girişinde öğrendiğini bildirdi.