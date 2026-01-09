İBB davasında mahkemeden ikinci değerlendirme: İmamoğlu dahil 105 kişinin tutukluluğu devam edecek

23 Mart'tan beri tutuklu olan ve hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu İBB davasında ikinci tutukluluk incelemesi yapıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 105 kişinin ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutukluluk değerlendirmesini, değişen üyelerden oluşan heyet yaptı.

GEREKÇE AÇIKLANDI

Mahkeme, tutukluluğun devamına ilişkin kararında kaçma şüphesini, ceza tehdidinin ağırlığı üzerinden gerekçelendirdi. Kararda; sanıklara isnat edilen suçlar için kanunda öngörülen alt ve üst ceza sınırlarının, yargılama sonunda mahkûmiyet ihtimali doğması halinde kaçma riskini somutlaştırdığı savunuldu.

Mahkeme ayrıca, verilmesi muhtemel ceza veya güvenlik tedbiriyle tutuklama tedbirinin Anayasa’nın 13. maddesi ile AİHM içtihatları çerçevesinde orantılı ve ölçülü olduğunu, tutuklama neden ve koşullarında bu aşamada herhangi bir değişiklik bulunmadığını kaydetti.

Bu gerekçelerle, sanıklar hakkında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı, etkin ve yeterli hukuki denetimin sağlanamayacağı kanaatine varılarak tüm tutukluların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

2357 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

19 Mart 2025'te şafak baskınıyla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçimi'nin olduğu gün 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede İmamoğlu'nun 2 bin 357 yıla kadar hapsi isteniyor. Davanın ilk duruşması ise 9 Mart 2026'da görülecek.