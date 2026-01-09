Halep'te tahliye süresi doldu! Şam yönetimi Şeyh Maksud’u vurdu

Cihatçı HTŞ’nin kontrolündeki Şam yönetimi ile terör örgütü PKK bağlantılı SDG arasındaki gerilim Halep’te çatışmaya dönüştü.

SDG: YOĞUN VE AĞIR BOMBARDIMAN ALTINDAYIZ

Suriye’nin Halep kentinde, Şeyh Maksud Mahallesi’nde çatışmalar şiddetlenirken, Suriye Demokratik Güçleri (SDG), bölgenin Suriye ordusu tarafından 'yoğun ve ağır bombardıman' altında olduğunu ileri sürdü. SDG tarafından paylaşılan görüntülerde, sık sık patlamaların yaşandığı, binalardan alevler ve yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

SDG, X platformunda yaptığı açıklamada, Şeyh Maksud’un Şam yönetimine bağlı güçler ve milisler tarafından tanklar, topçu birlikleri ve ağır silahlarla hedef alındığını belirtti. Açıklamada, “Yerleşim alanlarını hedef alan geniş çaplı bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu saldırılar, sivil nüfusa yönelik sistematik bir imha savaşı modelini yansıtıyor” ifadeleri kullanıldı.

SDG, hükümet güçlerinin tanklarla mahalleye girmeye çalıştığını, buna karşı 'şiddetli ve sürekli bir direniş' gösterildiğini öne sürdü.

‘HEDEF MÜHİMMAT DEPOSU’

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Suriye basınında '12 numaralı tesis' olarak gösterilen hedefin imha edildiğini belirterek, buranın “SDG ve PKK’ya ait büyük bir mühimmat deposu” olduğunu savundu.

Bakanlık ayrıca, SDG’ye bağlı sözde 'iç güvenlik güçlerinin' hedefin bir hastane olduğu yönünde açıklama yaptığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Açıklamada, “Hedef bir hastane değil, mühimmat deposuydu. Patlamaların günlerdir sürmesinin nedeni de burada depolanan mühimmatın infilak etmesidir” denildi.

Şam yönetimi, paylaşılan haritaların sivilleri korumak amacıyla yayımlandığını, insani yardım koridorlarının açıldığını ve sürelerinin birkaç kez uzatıldığını da savundu. Açıklamada, SDG ve PKK bağlantılı grupların Halep’te sivilleri hedef almaya devam ettiği öne sürüldü.

ŞEYH MAKSUD ‘KAPALI ASKERÎ BÖLGE’ İLAN EDİLDİ

Çatışmaların gölgesinde Şam yönetimi, Şeyh Maksud Mahallesi’ni “kapalı askerî bölge” ilan etti. Suriye devlet ajansı SANA, bölgede sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyururken, sivillere SDG mevzilerinden ve çatışma alanlarından uzak durmaları çağrısı yapıldı. Daha önce mahalleden ayrılmak isteyen siviller için “insani koridor” açıldığı da açıklanmıştı.

Şam yönetimi, SDG’ye Halep’i terk etme çağrısı yaparken, bu çağrıya uyulmaması halinde hedef alınacağı belirtilen beş noktayı gösteren haritaları kamuoyuyla paylaşmıştı.