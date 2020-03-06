Özkoç'a 3 ayrı fezleke daha

06 Mart 2020 Cuma, 14:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kullandığı, “Hain, şerefsiz, onursuz” sözlerini “iade eden” CHP Meclis Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan üç ayrı fezleke TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Yeni gelenlerle birlikte Özkoç hakkındaki fezleke sayısı 209'a çıktı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Adalet Bakanlığı’na gönderilen fezlekeler, TBMM Başkanlığı’na sevk edildi. Özkoç'un dokunulmazlık tezkereleri önce TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu gündemine gelecek. Karma komisyonun raporunun, dokunulmazlığının kaldırılmasının yönünde olması durumunda Genel Kurul'da görüşme açılacak. Dokunulmazlığın kaldırılması kararı salt çoğunlukla alınabilecek. Dokunulmazlığın kaldırılmasının dönem sonuna ertelenmesine karar verilirse rapor sadece Genel Kurul'un bilgisine sunulacak.

FEZLEKE HAZIRLANAN 28 VEKİL

Özkoç'un üç dokunulmazlık dosyasının yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç."

Gelen dosyalar arasında Pervin Buldan'ın 2, Sezai Temelli'nin 8, Salihe Aydeniz'in 6, Leyla Güven'in 4, İmam Taşçıer'in 2, Berdan Öztürk'ün 4, Remziye Tosun'un 3, Semra Güzel'in 2, Gülistan Kılıç Koçyiğit'in 3 dosyası bulunuyor.



