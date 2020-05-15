Pakdemirli: Hayvanlar üzerindeki aşı çalışmalarımıza başlıyoruz

Bakan Pakdemirli, "COVID-19 aşısı için anti serum çalışmaları başladı. Önümüzdeki hafta bunu hayvanlara vermeye başlayacağız. Bu konuda diğer ülkelerin önündeyiz" dedi.

Bakan Pakdemirli, "Toplamda eylüle kadar sürecek bir çalışma. İlerideki aşı çalışmalarına da örnek olacak bir çalışma. Enstitülerimiz takdire şayan enstitüler. Sığır vebasını yenmiş bir enstitüyüz. 100 yıllık birikimleri var. Bu enstitüleri en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu işin tedavisinin bulunması yönünde bir yarış var" dedi.

Pakdemirli ayrıca, "Bizim araştırma enstitüsü olarak yaptığımız çalışma sadece bu değil. İstanbul ve Ankara'daki atık sularda araştırmalar yapıyoruz. Birtakım bulgulara da rastladık. Bunla ilgili dünyada da makale yayınladık" ifadelerini de kullandı.

Pakdemirli, "Marketlerle ilgili şu an bulgumuz yok" dedi.



