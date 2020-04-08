Pandemi ayında Hazine’den rekor açık

08 Nisan 2020 Çarşamba, 11:22

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün akşam açıkladığı verilere göre, üçte ikisi karantinada geçen Mart ayında Hazine’nin aylık nakit açığı 40 milyar 445 milyon TL ile rekor kırdı. Bundan önceki en yüksek aylık nakit açığı, 36,8 milyar TL ile Aralık 2019’da verilmişti.

3 AYLIK NAKİT AÇIĞI

Hazine’nin Ocak-Mart dönemini kapsayan üç aylık nakit açığı ise 26,4 milyar TL oldu.

Şubat’ta 87,3 milyar TL olan Hazine’nin toplam geliri, Mart’ta 53,9 milyar TL ile son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Hazine’nin Şubat’ta 96,1 milyar TL olan giderleri, Mart’ta 94,7 milyar TL oldu.

VERGİ TAHSİLATLARI ÖTELENMİŞTİ

Gelir düşüşü ve nakit açığının büyümesinde, vergi tahsilatlarının salgın nedeniyle ötelenmesi etkili oldu.

HAZİNE NAKİT DENGESİNDE SON DURUM

Hazine’nin net borçlanması Mart’ta 16,2, üç ayda 63,3 milyar TL’ye ulaştı.

Hazine’nin faiz giderleri ise Mart’ta 11 milyar TL, üç ayda 31,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hazine nakit dengesi, bütçe dengesi verileri açısından da öncü gösterge niteliği taşıyor.

Bütçe nakit dengesi merkezi bütçenin nakit dengesini ifade ederken, Hazine nakit dengesi merkezi bütçenin bir parçası olan genel bütçenin gelirleriyle giderleri arasındaki farkı ifade ediyor.