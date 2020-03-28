Papa yağmur altında dua etti

28 Mart 2020 Cumartesi, 12:50

Papa, genellikle Noel ve Paskalya yortularının ardından yaptığı "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) konuşmasını, bu sefer dünyayı sarsan Kovid-19 salgınının bir an önce bitmesi için Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Meydanı’nda tek başına gerçekleştirdiği duanın ardından gerçekleştirdi.

Katoliklerin ruhani lideri, Tanrı'dan içinde bulundukları acı durumu görmesini ve kalplerini umutla doldurmasını dilerken; birliktelik vurgusu yaptı.

Papa Franciscus, "Hepimiz bu gemideyiz. Hepimiz kırılgan ve yönünü kaybetmiş durumdayız ama aynı zamanda birbirimiz için önemli ve gerekliyiz. Bununla yüzleşmek için birlikte kürek çekmeye çağrıldık." ifadelerini kullandı.

Dalgalı bir denizde olduklarını ifade eden Papa, "Rab, bizi fırtınanın merhametine bırakma." dedi.







