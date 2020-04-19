Para, Salda’yı geri getirmez

19 Nisan 2020 Pazar, 06:00

Uyarılarda bulunulan raporda, “Buraya turistik tesis yapılamaz. Kazanılacak para doğal dengesi bozulup yok edilecek olan ekosistemi geri getirmez. Mutlak olarak korunması gerekir” denildi.

Çıplak ayakla dahi basılması yasak olan beyaz kumların üzerinde tüm tepkilere rağmen Millet Bahçesi projesi kapsamında inşaat çalışmalarına geçen günlerde başlanmış, tepkiler üzerine durmuştu.

Kantarcı da tepki çeken bu çalışmaların ardından “Salda Gölü ve kıyısındaki eski göl tabanında yapılan kazı”yla ilgili hazırladığı raporda, öncelikle göl ve kıyılarının sadece karşıdan dünyanın 7 harikasından biri olarak seyredilip fotoğraf çekilecek turistik bir alan olarak kullanılabileceğine dikkat çekildi. Göl ve çevresinin doğal sit alanı olduğu anımsatılan raporda göl sularında dünyada pek az yerde görülen ve oksijen üreten siyanobakterlerin yaşadığı vurgulandı.

Tek hücreli fotosentez yapan basit canlılar olan siyanobakterlerin iki milyar yıl önce dünyada fotosentez yaparak karbonhidrat ürettiği de anlatılan raporda, “Yok olursa millet bahçesi tesislerinin geliri bu yok oluşu karşılayabilecek midir” diye soruldu.

AKCİĞERE DİKKAT

Ayrıca raporda kazılan materiyalın kum değil, huntit minerali olduğu belirtildi. Bu mineralin yürüyüş yolunda kullanılmak istendiği anlatılan raporda ayak basıldığında dahi çok ince bir tozun oluşacağı, bunun da akciğerlere girerek insan sağlığı için tehdit oluşturabileceği ifade edildi. Raporda kazılan huntit mineralinin Salda köylüleri ve hayvanları için de tehlikeli olduğuna dikkat çekilerek bir an önce önlem alınması gerektiği vurgulandı.