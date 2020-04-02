ParaGönder uygulamasından yapılan işlemler 30 Nisan’a kadar ücretsiz

02 Nisan 2020 Perşembe, 16:18

İşbank AG altyapısını kullanarak para göndermeyi sağlayan ParaGönder uygulaması, koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle evlerden çıkmadan Almanya’dan Türkiye’ye para gönderilebilmesi için 30 Nisan’a kadar ücretsiz transfer hizmetiyle sunulacak.

Softtech, bu kez yurt dışında yaşayanların hayatını kolaylaştıracak bir uygulamayı tanıttı. Uygulama ile Almanya’da faaliyet gösteren tüm bankalardan, şubeye gitmeden Türkiye’deki İş Bankası şubelerine para transferi yapılabilecek. Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sosyal mesafeyi korumaya yönelik olan “#evdekal/#wirbleibenzuhause” çağrısına hem para göndermek isteyenlerin hem de şube çalışanlarının sağlığı için 30 Nisan’a kadar Para Gönder uygulaması ücretsiz sunularak destek olunacak.