ParaGönder uygulamasından yapılan işlemler 30 Nisan’a kadar ücretsiz
Softtech’in Almanya’da faaliyet gösteren iştiraki Maxi Digital, yurt dışından Türkiye’deki İş Bankası hesabına para transferi yapma imkânı sunan “ParaGönder” isimli bir mobil uygulama geliştirdi. İlk etapta Almanya’da geçerli olan uygulama ile Almanya’da yaşayanlar, müşterisi oldukları Almanya’daki herhangi bir bankada bulunan birikimlerini, şubeye gitmeden Türkiye’deki hesaplara aktarabilecek.
İşbank AG altyapısını kullanarak para göndermeyi sağlayan ParaGönder uygulaması, koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle evlerden çıkmadan Almanya’dan Türkiye’ye para gönderilebilmesi için 30 Nisan’a kadar ücretsiz transfer hizmetiyle sunulacak.
Softtech, bu kez yurt dışında yaşayanların hayatını kolaylaştıracak bir uygulamayı tanıttı. Uygulama ile Almanya’da faaliyet gösteren tüm bankalardan, şubeye gitmeden Türkiye’deki İş Bankası şubelerine para transferi yapılabilecek. Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sosyal mesafeyi korumaya yönelik olan “#evdekal/#wirbleibenzuhause” çağrısına hem para göndermek isteyenlerin hem de şube çalışanlarının sağlığı için 30 Nisan’a kadar Para Gönder uygulaması ücretsiz sunularak destek olunacak.
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