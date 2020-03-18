Parası olana özel korona testi!

18 Mart 2020 Çarşamba, 12:27

Hastalık kaygısı yaşayan kişilerin bazı özel hastaneler ve laboratuvarlarda yüksek ücretler karşılığı test yaptırabildikleri öğrenildi. Megakentteki bir özel laboratuvar ile bir özel hastanede binlerce liraya koronavirüs testi yapıldığı bildirildi. Megakentteki bir özel laboratuvarın iki şubesinde bin 250 TL’lik ücret karşılığı test yapıldığı, test yaptırmak için koronavirüs belirtisi veya doktor tavsiyesi aranmadığı kaydedildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Anadolu Yakası’ndaki bir özel hastanenin de birkaç gün öncesine kadar koronavirüs testi yaptığı belirlendi. Ulaştığımız hastanenin yetkilileri enfeksiyon hastalıkları bölümünde muayene ücretinin 370 TL olduğunu ve uzman hekimlerin gerek görmesi halinde de bin 300 TL’ye koronavirüs testi yapıldığını aktardı.

Koronavirüs testlerinin ücretsiz ve herkesin ulaşabileceği yaygınlıkta olması gerektiğini vurgulayan İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, “Olabildiğince çok tanı koymamız lazım ki virüsü taşıyanlar tespit edilsin, izole edilsin ve bulaşmanın önüne geçilsin. Bu 'tespit et ve zinciri kır' sürecidir. Testler yaygınlaştırıldığında insanlar zaten parayla test yaptırmaya gerek duymaz. Bir kişi özel bir laboratuvarda test yaptırdı ve test sonucu pozitif çıktı diyelim ne olacak? Ben kendimi izole edeyim diye bir bilince sahip mi? Bu iş bakanlık eliyle yapıldığı zaman sonucu pozitif çıkan kişi izole edilir veya bakanlık karantinaya alır. En önemli soru işareti özel laboratuvarlarda yapılan koronavirüs testlerinin sonuç takibinin nasıl yapılacağıdır” diye konuştu.

İZİNSİZ TEST YAPAN YERLER

TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman önceki gün yaptığı açıklamada ‘İzinsiz test yapan yerler olduğunu’ belirterek, “İstanbul’da ‘birden fazla yerde test yapıldığını’ Bakan’la da konuştuk. O da biliyor, ben de” demişti. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca test yapılan laboratuvar sayısını altıdan 16’ya çıkaracaklarını ve test kitini bütün illere göndereceklerini belirtti.