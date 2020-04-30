PATHOS’un yeni sayısı kapınızda…

30 Nisan 2020 Perşembe, 14:59

XX. Yüzyıl Latin Amerika Şiiri’nin önemli imzalarından Jose Marti, Ruben Dario, Cesar Vallejo, Carlos Drummond de Andre, Pablo Neruda, Oktavio Paz, Mario Bededetti ,Ernesto Cardenal, Lucila Nogueira şiirleri Ataol Behramoğlu, Adnan Özer, Cevat Çapan, Mesut Özden Gözütok, Mehmet Ünal çevirileriyle dergi açılıyor. Ayrıca Rus avangard edebiyatının önemli ismi Daniil Harms, Özgür Taburoğlu’nun “Raskolnikov’da kendilik tutkusu” adlı incelemesi ilgiyle okunmayı hak ediyor.



Dergi, bugüne değin Türkiye’de hakkında pek konuşulmamış, çağdaş Rus kültürünün efsaneleşmiş ismi Vladimir Visotski’yi kapağına taşımış. İlk kez bu ölçekte bir çalışmanın hazırlandığı ozana, Hüseyin Avni Dağlı, Sergei Roy, Sarah K. Moir, Carl Schreck değerlendirmeleriyle farklı cephelerden yaklaşarak akılda kalıcı bir dosya ortaya konulmasını sağlamış. Visotski üzerine seçilmiş şiir/şarkı sözlerinin de yer aldığı dergideki ayrıca karekodu okutarak ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden yayınevinin YouTube sayfasındaki Vladimir Visotski çalma listesini dinlemek mümkün: https://www.youtube.com/playlist?list=PLC_N05VbwhKo3NDobiUiH1Zz9xOr2GSeO

Şiirimizin önemli imzalarından Süreyya Berfe, Tarık Günersel, Orhan Alkaya, Gökhan Akçiçek, Elif Sofya, Ender Emiroğlu, Cenk Gündoğdu, Atakan Yavuz ve Burak Acar’ın şiirlerinin yer aldığı Pathos’ta, Kate Chopin’in öykülerine Barlas Özarıkça, Peri Otel Cinayetleri ile eşlik ediyor.

Edmond Jabés, Francis Ponge ve Taner Ay’ın yanı sıra Melisa Kurtcan’ın yer aldığı derginin sanat sayfalarında Mehmet Ergüven, Toshio Seki, Gizem Gogonova imzaları dikkat çekiyor.

Pathos’un söyleşi adlı bölümde, Darülbedai’nin yeni sanat yönetmeni yönetmen Mehmet Ergen ile tartışma yaratacak ifadeleri içeren uzun boylu bir konuşma gerçekleştirilmiş. Yolcu Tiyatro’nun yeni oyunu Kapıların Dışında üzerine Talita Yaltırık bir değerlendirme kaleme almış ve oyunun yönetmeni Ersin Umut Güler ile söyleşi yapmış. Ayrıca Versus Tiyatro’nun son oyunu Lampedusa üzerine Elif Özge’nin dikkat çekici bir değerlendirmesi var. Derginin felsefe sayfalarında ise Eylem Yolsal Murteza, Claude Lefort ve Hasan Aksakal imzaları verimleri ile yer alıyor.