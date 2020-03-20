Patrona kalkan, emekçiye kriz

20 Mart 2020 Cuma, 05:00

Oysa işçi ve memur konfederasyonları bu açıklama öncesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndaki toplantılarda taleplerini dile getirmişti:

- Bütün işçi konfederasyonları salgın süresince işten çıkarmaların yasaklanmasını istemişti. Ancak pakette böyle bir düzenleme yok.

- İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının iyileştirimesi de talep edildi ama bu da pakette yer almadı. Oysa, son dönemde daha çok işverenler için kullanılan fondaki varlık büyüklüğü 130 milyar lira.

Vergi azaltılmadı

- İşçi örgütleri, işsiz kalanların ve gelir kaybına uğrayanların elektrik, su, doğalgaz, iletişim gibi temel ihtiyaçlarına ilişkin faturaları ile kredi borçlarının ertelenmesi talepleri vardı. Paketle işverenlerin kredi borçları faizsiz olarak ertelenirken, çalışanlarla ilgili böyle bir düzenleme yapılmadı.

- Sendikalar yıllardır çalışanlar üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını istiyordu. Son pakette işverenlere prim ve vergi ertelemesi gelirken çalışanların maaşlarından vergi kesilmeye aynı şekilde devam edilecek.

- Memurların istekleri de pakette yer bulamadı. Örneğin memur sendikalarının, görevleri uygun olan kamu çalışanları için evden çalışma sistemine geçilmesini isteği paket yer bulamadı.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, süresi uzatılan “telafi çalışma”yla salgın günlerinin faturasının emekçilere ödetilmek istendiğini belirtirken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, önlemlerin sadece ve sadece “sermayeye kalkan paketi” olduğunu belirtti.