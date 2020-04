Pazar akşamları canlı konsere buyrun

28 Nisan 2020 Salı, 02:00

Konuk Yazar: Cenk Erdem

Cemal Reşit Rey’deki genel Sanat yönetmenliği dönemindeki programlarıyla salona canlılık getiren Ozan Binici, Kültür AŞ sanat yönetmeni olarak da izleyicilerinin evde kaldıkları günlerde onları sanatsız bırakmamak için kolları sıvadı. Yeni tip koronavirüs (Covid 19) salgını ile alışık olmadığımız bir hayat düzeni içinde alıştığımız her şeyden uzak kalmamalı, ama nasıl? Kendini izole etmişken iyi hissedebilmek için sanat en büyük kurtarıcı. Buna ulaşmanın yolu da dijital mecra. Pek çok kültür sanat kurumunun gerçekleşmiş sanat etkinliklerinin videolarını paylaştığı şu dönemde İBB Kültür AŞ’nin farkı, bunları canlı yapacak olması. Her pazar saat 17.00’de, Kültür AŞ’nin Instagram hesabı üzerinden (IG TV) yayımlarıyla “Evden açıklamalı solo resitaller” yayınlanacak.

Şimdilik mayıs ayının sonuna kadar devam edecek 30 dakikalık resitaller serisinde program hazır. Sanatçılar evlerinden, icra ettikleri repertuvara ve yapıtlarını seslendirdikleri bestecilere ilişkin bilgilere, anekdotlara yer verecek, seyirciyle sanki salonda birlikteymiş gibi bir tür sohber edecekler.

Ozan Binici yeni projesi için, Claudio Monteverdi’nin bir sözünü hatırlatarak heyecanını paylaşıyor: “The end of all good music is to affect the soul. İyi müzikler ruhumuzu etkiliyor ve iyileştiriyor.”

26 Nisan Pazar günü Tahir Aydoğdu'nun Kürdilihicazkâr makamında eserlere yer verdiği kanun resitali ile başlayan programda mayıs ayı takvimi ise şöyle:

- 3 Mayıs: Kerem Görsev

- 10 Mayıs: Bülent Evcil, Flüt Resitali

- 17 Mayıs: Özcan Ulucan, Keman Resitali

- 24 Mayıs: Mutlu Torun, Ud Resitali

- 31 Mayıs: Ecesu Sertesen, Klarinet Resitali