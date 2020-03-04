Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Başkanı İmran Okumuş: Patron da isyan etti

04 Mart 2020 Çarşamba, 05:00

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Başkanı İmran Okumuş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından geleneksel hale gelen “sohbetlerin” konuğu oldu ve akaryakıt sektöründeki sorunları anlattı.

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyen Okumuş, bunun vergilerin yüksek olmasından kaynaklandığını hatırlattı. Bu nedenle 10 numara yağ gibi usulsüzlüklerin cazip hale geldiğine işaret eden Okumuş, sektördeki en büyük sorunu vergi kaçakçılığı olarak tanımladı. Birkaç hafta önce Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüştüklerini anlatan Okumuş, “En büyük sorun KDV. Bunun ÖTV’ye dahil edilmesini istiyoruz” dedi. Bakanlara Hazine’nin “hırsızlıkla soyulduğunu” anlattıklarını söyleyen Okumuş, geçen yıl 2.7 milyon ton satılmadan faturalandırılan kaçak motorin olduğunu belirtti. “Bu, toplamın yüzde 12’si kadar. Bunun parasal karşılığı 15 milyar lira” dedi. Okumuş, sorunların çözümü için de KDV, ÖTV’ye dahil edilerek kaldırılsın, yazar kasa, otomasyon, pompa, 3’ü birlikte çalışmalı. Dağıtım şirketleri arasındaki ticarete düzenleme getirilsin” önerilerinde bulundu.