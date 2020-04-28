Petrol yüzde 10 düşüşte, dolar 7 TL'yi zorluyor

28 Nisan 2020 Salı, 10:47

Küresel piyasalarda dün yaşanan iyimser hava, petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerin etkisiyle bugün yerini karışık bir görünüme bıraktı. Dün ABD borsalarının artılarda kapanması sonrası petrol fiyatlarında yüzde 10'u bulan düşüşle birlikte ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir dikkat çekiyor. Asya borsalarında ise Japonya'da kayıplar yaşanırken Çin borsaları artıda. Japonya'da bu sabah açıklanan mart ayı işsizlik oranı son 1 yılın en yüksek seviyesine yükselmesi NIKKEI'deki kayıplarda başrol oynuyor.

BORSA İSTANBUL ARTIDA AÇILDI EKSİYE DÖNDÜ

Petrol fiyatlarında sert hareketlerin kafaları karıştırdığı küresel piyasalarda yön bulma arayışı sürerken Borsa İstanbul güne yüzde 0,45'lik artışla 101 bin 722 puandan başladı. Ancak açılışın hemen ardından gelen satışlarla birlikte BİST 100 Endeksi eksiye geçti. Saat 10:10 sularında Endeks, yüzde 0,30'luk kayıpla 101.000 puanın hemen altında seyrediyordu.

DOLAR/TL 7 LİRA SINIRINDA

Dün borsalardaki alıcılı seyre rağmen yükselişini sürdüren dolar/TL kuru, bugüne de 6.99 seviyelerinin üzerine başladı. Saat 10:10 itibarıyla dolar/TL kuru 6.9960; Avro/ TL ise 7.5750'dan değerleniyor.

GÖZLER HAZİNE İHALELERİNDE

Yurt içi piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmazken gözler dün rekor talep gören hazine ihalelerinde olacak. BDDK'nın bankalara yönelik aktif rasyo düzenlemesi sonrası yoğun ilgi gören ihalelerde dün Hazine iki ihale sonrası 11 milyar lira borçlanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün ise 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını ve 6 ay vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirilecek.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YÜZDE 10'U GEÇTİ

Ekonomilerin yeniden açılması için pozitif haber akışına rağmen petrol piyasalarında işler yeniden karışmaya başladı. ABD ham petrolü yüzde 13 civarı düşüşle 11 dolara geriledi. Son haftalarda her türlü haber akışına çok sert tepkiler veren petrol piyasasında bugünkü düşüşteABD'nin en güçlü ETF fonu olan The United States Oil Fund'un haziran petrol kontratlarının tamamını sattığını açıklaması etkili oldu. Bu gelişme petrol yatırımcılarını tedirgin etmesiyle birlikte petrol fiyatlarında düşüş hız kazandı.

Sabah saatleri itibarıyla brent petrolün varili yüzde 4 civarı düşüşle yeniden 20 doların altına gerilerken ABD ham petrolü haziran vadede yüzde 12 civarı düşüşle 11 dolar seviyelerine kadar düştü.