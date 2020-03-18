Petrolde 18 yıldır böyle düşüş görülmedi

18 Mart 2020 Çarşamba, 16:53

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın üretimi "önümüzdeki aylarda" rekor seviyede tutacağını kaydederek Rusya ile fiyat savaşında diğer bir hamleyi daha gerçekleştirmesinin ardından yaklaşık 18 senedir ilk kez varil başına 25 doların altına indi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta yüzde 9.1 düşerek varil başına 24.49 dolara kadar indi ve Haziran 2002'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Ham petrol en son bu seviyeler yakınında SARS salgınının Asya'yı vurduğu döndemde seyretmişti. Kilit petrol üreticileri arasındaki fiyat savaşı, Suudi Arabistan'ın önümüzdeki aylarda günlük 12.3 milyon varil petrol pompalayacağını duyurmasının ardından derinleşmeye devam etti.

Politika yapıcılar ekonomilerini koronavirüsün etkilerinden korumak için daha önce görülmemiş adımlar atarken, ham petrol tüketimindeki erime ve dünyanın en büyük üreticilerinin piyasaya sel gibi petrol akıtması fiyatları aşağı çekmeye devam ediyor.

GÜNLÜK 12.3 MİLYON ÜRETİM TALİMATI

Suudi Arabistan enerji Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Saudi Aramco'ya önümüzdeki aylarda günlük 12.3 milyon varil seviyesinde petrol üretme talimatı verdiğini duyurdu.

Piyasa, virüsün ekonomik etkisini durdurmak için atılan küresel adımlardan fazla destek bulamıyor. ABD merkez bankası Fed Salı günü yaptığı açıklamada, virisün etkisini giderebilmek için kriz dönemi programını tekrar başlatacağını kaydetti.

Arz ve talep şokları, Wall Street'in petrol için görünümünü olumsuz etkiledi. Goldman Sachs Group Inc., tüketimin günlük 8 milyon varil düştüğünü kaydetti ve Brent petrolü için ikinci çeyrekte fiyat tahminini varil başına 20 dolara düşürdü. Standard Chartered Plc, gösterge ham petrol için en düşük fiyat tahmininin gelecek çeyrekte muhtemelen bu seviyenin oldukça altında kalacağını kaydederken, Mizuho Securities, fiyatların, Ruısya ve Suudi Arabistan'ın piyasayı petrol seline boğması ile birlikte negatife düşebileceği uyarısında bulundu.

Nisan vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında 2.35 dolar düşerek New York saati ile 08:20'da varil başına 24.60 dolara geriledi ve bu haftaki kaybını yüzde 23'e çıkarttı.

Mayıs vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 1.35 dolar düşerek varil başına 27.38 dolara indi.