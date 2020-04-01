Piknik yasak maden serbest

01 Nisan 2020 Çarşamba, 06:00

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken maden sahalarında çalışmalar devam ediyor. Yeşil Artvin Derneği üyeleri, doğa harikası Cerattepe’de süren maden çalışmalarına tepki göstererek “Öncelik kâr değil, sağlıktır.

Cerattepe’de piknik yapmak yasak. Doğayı ve işçiyi sömürmek serbest” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları ve sahil kenarlarında yürüme, koşma, spor yapma gibi faaliyetleri yasakladı.

Ancak maden sahalarına ilişkin bir yasaklama gelmedi. Cengiz Holding’e ait Eti Bakır’ın işlettiği Artvin Cerattepe ve Murgul’daki maden sahasında da çalışmalar sürüyor.

‘ÇALIŞMALAR DURMALI’

Yeşil Artvin Derneği yönetimi, “İşçiler sağlıksız koşullarda çalışıyor ve Artvin merkezde bulunan alanlarda alışveriş yapıyorlar. Hem işçilerin hem de halkın sağlığı risk altında. İşçilerinin ve Artvin halkının sağlığını hiçe sayan şirketin maden çalışması, Artvin’in su varlıklarını kirletmekte ve zehirlemektedir.

İçinde bulunduğumuz şu günlerde sağlıklı, içilebilir ve temiz suya erişim her zamankinden daha önemlidir. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun koronavirüs tedbirleri kapsamında üretim amaçlı çalışmayı durdurduğu gibi Cengiz Holding de Artvin’deki maden faaliyetini tamamen durdurmalı, hem işçilerin hem Artvin halkının hem de doğanın sağlığı korunmalıdır” açıklamasını yaptı.

ETİ BAKIR: ÖNLEM ALDIK

Ulaştığımız Eti Bakır işletmesi yetkilileri ise gazetemize yaptığı açıklamada, Cerattepe ve Murgul işletmelerinde koronavirüs kapsamında önlemler alındığını belirterek “Personelin çalıştığı, bulunduğu ya da bulunabileceği bütün alanların, kullanılan araç ve ekipmanların ilaçlandığı” ifade edildi.

Şirket, el dezenfektasyonu, 80 kişilik yemekhanelerde en fazla 20 personelin yemek yiyebilecek şekilde oturma düzeni oluşturulması, işletmeye ait çay ocaklarının kapatılması, ateş ölçümü gibi bir dizi önlem alındığını belirtti. Kronik rahatsızlığı olanlar ve 60 yaş üstü personelin ücretli izne çıkarıldığı vurgulanan açıklamada, çalışan sayısının 5’te 2 oranında azaltıldığı belirtildi. Ancak personel sayısı konusunda bilgi verilmedi.