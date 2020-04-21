Pitbull besleyip, sokakta gezdiren kişiye 19 bin lira ceza
Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde tehlikeli köpek ırkları arasında bulunan 'Pitbull' cinsi köpek beslediği ve sokakta gezdirdiği tespit edlen S.A.'ya 19 bin 126 lira para cezası verdi.
Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,1 kişinin 'Pitbull' cinsi 2 köpeği gezdirdiği ihbarı üzerine araştırma başlattı. Polis ekipleri, S.A.'yı 2 köpeği gezdiriken yakaladı. 2 Pitbull'a Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu. S.A. hakkında ise 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 19 bin 126 lira para cezası uygulandı.
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