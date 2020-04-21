Pitbull besleyip, sokakta gezdiren kişiye 19 bin lira ceza

21 Nisan 2020 Salı, 12:18

Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,1 kişinin 'Pitbull' cinsi 2 köpeği gezdirdiği ihbarı üzerine araştırma başlattı. Polis ekipleri, S.A.'yı 2 köpeği gezdiriken yakaladı. 2 Pitbull'a Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu. S.A. hakkında ise 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 19 bin 126 lira para cezası uygulandı.