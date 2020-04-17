Piyanist Gülsin Onay'dan canlı konserler

17 Nisan 2020 Cuma, 16:57

Koronavirüs salgını nedeniyle konser veremeyen sanatçılar sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.



Piyanist Gülsin Onay da her pazar saat 21.00’de eş zamanlı olarak YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram'daki hesaplarından canlı konserler vereceğini duyurdu.

Onay duyurusunda şunları kaydetti:

"Birkaç hafta içinde hayatlarımızda ne kadar çok şey değişti..

Salgının, özellikle müzisyenlerin ve müzikseverlerin yaşamları üzerindeki etkisi çok büyük oldu.

Mart başında, bahar konserlerimi duyuracağım bülteni hazırlarken, her yerden iptal ve erteleme haberleri gelmeye başladı. Şimdi, bütün müzisyenler gibi ben de evde kalmak zorundayım ve halka açık konser veremiyorum.

Hal böyle olunca, özlemi gidermek amacıyla, haftalık canlı konserler vermeye başladım.

Bunlar her Pazar saat 21.00’de eş zamanlı olarak YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram'daki hesaplarımdan yayınlanıyor.

YouTube kanalımda, daha önceki haftalarda verdiğim konserleri izleyebilir, konserlerin duyurularına web sitemden erişebilirsiniz.

Önümüzdeki Pazar (19 Nisan) konserimde, Franck’ın Prelüd, Koral ve Füg’ünü seslendireceğim. Bu yayın aynı zamanda, Ağustos ayında gerçekleştirebilmeyi umduğumuz Gümüşlük Müzik Festivali için de özel bir tanıtım olacak."





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