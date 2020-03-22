Placido Domingo’ya koronavirüs teşhisi

22 Mart 2020 Pazar, 23:05

Koronavirüs teşhisi konan ünlüler arasına dünyaca ünlü opera sanatçısı Placido Domingo da katıldı. 79 yaşındaki İspanyol tenor bugün COVID-19 testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını açıkladı.

Ünlü tenor kendi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “COVID-19 testimin pozitif çıktığını, yani koronavirüse yakalandığımı açıklamayı ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Ailem ve ben tıbbi olarak gerekli olduğu sürece kendimizi izole etmiş durumdayız. Şu anda hepimizin sağlığı iyi ama ben ateşim çıktığı ve öksürdüğüm için test yaptırma gereği duydum ve sonuç pozitif çıktı. Herkesten çok dikkatli olmalarını rica ediyorum. Temel kuralları uygulayın, ellerinizi sık sık yıkayın, başkalarıyla aranıza en az 1,5-2 metre mesafe koyun, virüsün yayılmasını engellemek için elinizden ne geliyorsa yapın ve en önemlisi lütfen mümkünse evden çıkmayın. Hep birlikte bu virüsle mücadele edebiliriz ve dünya çapındaki krizi durdurabiliriz. Çok yakında normal hayatımıza döneceğimizi umuyorum. Lütfen yerel hükümetlerinizin yönergelerine uyun, güvenkli kalın ve sadece kendinizi değil tüm toplumu koruyun.”

