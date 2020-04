Plastik cerrahinin sınırı var mı, pandemi süreci nasıl etkiliyor?

02 Nisan 2020 Perşembe, 16:42

Sağlık Bakanlığı 17 Mart’ta yayınladığı genelge ile koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında elektif yani zorunlu olmayan ameliyatların ertelenmesini öneren bir genelge yayınladı. Estetik cerrahi ameliyatlarının bu alana girmesi nedeniyle bu türden ameliyatlar ertelendi ancak evde geçireceği zamanı iyileşme süreci olarak görüp operasyon geçirmek isteyen çok sayıda insan var. “Koronavirüs sürecinde güçlü bir bağışıklık çok önemli, üstelik hastaneleri meşgul etmemek, enfeksiyon riskine de açık olmamak gerekiyor. Bu süreç bir ameliyat olayım, iyileşme sürecini evde geçireyim süreci değil” diyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Emiroğlu, sorularımızı yanıtladı.

Kovid-19 pandemisi ile zorunlu olmayan/ertelenebilir (elektif) ameliyatlar durdu ama talep durmuş değil. Plastik cerrahi branşı bu durumda nasıl bir duruş sergiliyor?

Sosyal medya, moda, çağın güzellik anlayışı estetik –kozmetoloji sektörünü en çok yatırım yapılan alanlardan biri haline getirdi. Bizler cerrahi olan kadar cerrah olmayan estetik işlemleri de sıkça yaparız. Cerrahi operasyonlar; ekonomik sebeplerin yanı sıra, iş hayatından kopmak istemeyen, 1 hafta dahi evde dinlenme sürecine katlanmak istemeyenlere ilk etapta cazip gelmiyordu. Pandemi süreci, zaten evde olunan süreci bu şekilde kullanma fikrini akla getirmiş olabilir. Plastik cerrahlar olarak pandemi sürecinde estetik cerrahi ameliyatlarını yapmıyoruz. Merdivenaltı sektör Türkiye’de hep vardı, zaten yasal da çalışmıyordu, saç da ekiyordu, liposuction da yapıyordu, yine yapılıyor olabilir.

Plastik cerrahların “Rekonstrüktif Cerrahi” olarak tanımlanan onarım ameliyatları ise devam ediyor. Buradan kasıt doğumsal anomaliler, kaza, travma sebebi oluşan deri hasarları ve deri tümörleri, meme kanseri ertesi eşzamanlı meme onarımı gibi estetik amaçlı olmayan ameliyatlar. Bunların bir kısmı pandemi yaşansa da yapılmalı, bunlara devam ediliyor.

Pandemi sürecini dışında, maddi imkanı olan herkes her istediği plastik cerrahi operasyonu yaptırabilir mi?

Hayır, bunun bazı sınırlamaları var. Bunlardan ilki reşit olmanız. Kemik gelişimini tamamlamadan plastik cerrahi ameliyatları olmanız tavsiye edilmez. Ancak hastayı ileri seviyede rahatsız eden bir sorun ise, ailesinin izni ile daha erken yaşta yapılabilir. Bunun dışında diğer ameliyatlarda olduğu gibi, hastanın beden ve ruh sağlığının bu ameliyata izin verecek koşulları taşıması gerekir. Bazen fiziksel koşullar uygun olsa da hastayı çevresinin yönlendirdiği, çok istekli olmadığı, sonuç ne olursa olsun mutlu olmayacağı yada istediği işlem sonrası daha iyi görüntüye sahip olmayacağı durumlar olur, burada doktorun hasta seçimi devreye girer. Ben olabildiğince bu tür hastaları ameliyat etmemekten yanayım.

"PLASTİK CERRAHİDE AMELİYATIN BAŞARISI, GERÇEK BİR SORUNU ÇÖZMESİYLE DOĞRU ORANTILI"

Bir insan defalarca plastik cerrahi ameliyatı olabilir mi, kaburgasını aldırabilir mi, ‘burnum istediğim gibi olmadı’ diye ne kadar operasyon geçirebilir, bu ameliyatların bir sınırı var mı?

Her insanın vücut yapısı, doku iyileşmeyi farklıdır, mesela bazı burun ameliyatlarında sekonder ameliyatlara ihtiyaç duyulabilir. Estetik cerrahi ameliyatları her ne kadar uzun süre kalıcı sonuçlar verse de vücudun yaşlanma süreci devam eder. Hastaların yaşam kalitesi, güneşten uzak durması, sigara içmemesi, spor yapması ve beslenmesine dikkat etmesi birçok ameliyatta sonuçların kalıcılığını artırır. Her ameliyat risk taşır; bunu bir yaşam biçimi haline getirmek, bunun için kaburga aldırmaya varan işlemler yaptırmak bence Beden Dismorfik Bozukluğu (Beden Algısı Bozukluğu)’na işarettir. Bu rahatsızlık kişinin fizik görünümüyle ileri derecede meşgul olması ve varsa kusurlara çok abartılı tepkiler vermesidir. Bu rahatsızlığı olanlara işlem yapılmasını riskli buluyorum ve tercih etmiyorum.

Bir plastik cerrahi ameliyatının başarısı neye bağlıdır?

Bu soruda iki konu bence eşit şekilde önemli. Bunlar; biri hasta, diğeri doktor seçimidir. Açarsak; Eğer plastik cerrahi ameliyatı ile neredeyse hiç oluşmamış bir meme yapıldıysa ya da çok dikkat çekici eğrilikte ve nefes almakta güçlük çekilen bir burun işlevsel ve estetik hale getirilmişse bu ameliyatların hasta memnuniyeti çok yüksektir. Bu ameliyatların başarılı geçmesi de elbette yetenekli, tecrübeli, başarılı bir plastik cerraha ve ameliyat ekibine, hastanenin kalitesine bağlı. Sonrasında hastanın iyileşme süreci ve ertesinde önerilere dikkatle uyması başarıyı ve başarılı sonucun korunmasına etki eder.





Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Emiroğlu