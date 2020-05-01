'Plazma bağışlayın babamı kurtarın!'

01 Mayıs 2020 Cuma, 08:07

Babasının 2 haftadır tedavi gördüğünü ifade eden Batuhan Kurt, “İş gezisisırasında virüsü kapan babamyoğun bakımda. 13 gündür koranavirüsü yenmiş 0Rh+ kan grubuna sahip plazma bağışçısı arıyoruz. Ne olur plazmanızı bağışlayın, babamı kurtarın!” dedi.

LÜTFEN ŞİFA OLUN

Antikor sayısı yeterli seviyeye ulaşmış bağışçılara çağrı yapan Kurt, “Babam için plazma bağışçısı arıyorum. Çok zahmetli bir iş değil, sadece kan verecekler. En yakın Kızılay’a başvurmaları gerekiyor. Bizlerin sesini duyun ve şifa olun. Kan bağışınızla babam kurtulacak” diye konuştu. SağlıkBakanlığı durumu ağır olan koronavirüs hastalarında “pasif antikor” tedavisinin uygulanmasına “İmmün plazma” ya da “plazma antikor” tedavisi olarak da bilinen bu yöntemde, iyileşmiş ve hastalık semptomlarının bitmesinden 14 gün sonrasında yapılan testleri negatif çıkmışCovid-19 hastalarından plazma bağışında bulunmaları istenecek.

HASTALAR İYİLEŞTİ

Ancak plazma antikor tedavisinin uygulanmaya başlanacağının açıklanmasıyla beraber durumu ağır olan hastaların yakınları, çaresizce kendi hastaları için sosyal medya üzerinden yaptıkları anonslarla plazma bağışçısı aramaya başladı. Yüzlerce kişi “Acil plazma” çağrısı yaparak hayat kurtarmaya davet etti. Çağrılar sonrası Ege Bölgesi’nde 20’ye yakın hastaya plazma bulundu. Hastalığı atlatanlar bağış yaparken, bazılarının ise para istediği ortaya çıktı. Kızılay ise sosyal medya üzerinden bağış toplanmasının doğru olmadığını açıkladı.