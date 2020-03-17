Poliçeler ‘korona’ya kadar geçerli olacak

17 Mart 2020 Salı, 06:00

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), küresel salgın olarak nitelediği koronavirüs, özel sağlık sigortası sahipleri açısından da gündemde. Virüslerle ilgili bir hastalık için hastaneye gidenlerin hangi aşamaya kadar özel sağlık sigortalarından yararlanabileceği tartışılıyor. Mercury Sigorta Üst Yöneticisi Kurt Ebik, koronavirüs DSÖ tarafından küresel salgın (pandemi) hastalık olarak ilan edildiği için, bu virüsün tedavisinin hem özel sağlık hem tamamlayıcı sağlık sigortalarında özel şartlar gereği kapsam dışında kaldığını belirtti. Ebik şu vurguyu yaptı:

NUMUNE ALINIR

“Küresel bir salgın durumunda hiçbir ülkenin özel sağlık sistemi bu yükün altından kalkamayacağından dolayı kamu sistemi devreye girmekte ve ülkelerin sağlık bakanlıkları bunu tek elden yönetiyor. Bundan dolayı, kamu ve özel hastaneler virüs şüphesiyle hastadan numune alabiliyor, bu numuneleri belirtilen laboratuvarlara göndererek tek elden sağlıklı bir veri ve kontrol sistemi sağlanıyor. Virüs şüphesi içeren belirtilerle sigortalılarımızın özel hastaneye gitmeleri durumunda koronavirüs testi talep edilmesine kadar yapılan tüm giderler poliçe kapsamında karşılanır. Testin sonucuna göre, yapılacak tedaviler kapsam dahilindedir eğer ki koronavirüs teşhisi yok ise. Var ise o durumda kamu devreye giriyor.”

DUYURU ÖNEMLİ

Marsh Türkiye Başkan Yardımcısı Servet Gürkan ise, Türkiye’deki sigorta mevzuatında salgın hastalık ilanını kimin yapacağıyla ilgili belirsizliğe dikkat çekti. Uluslar-arası düzenlemelere göre DSÖ bir hastalık için “salgın” dediğinde, bu hastalığın özel sağlık sigortalarının kapsam dışında kaldığını anlatan Gürkan, “Türkiye’deki mevzuatta ise salgın hastalık ilanı konusunda kriter net değil.

Örneğin bu ilan konusunda referans Sağlık Bakanlığı mı? Bu bir belirsizlik kaynağı. Bu konuda yapılacak duyuru önemli olacak” dedi. Bu noktada sigortacılık sisteminin kabul ettiği uluslararası düzenlemelere vurgu yapan Gürkan, ayrıca bu tür salgın durumlarında kamu sisteminin her zaman devreye girdiğini ve tedavi sürecini yönettiğini hatırlatarak endişe edilmemesini önerdi.