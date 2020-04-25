Polonya'da ligler 29 Mayıs'ta başlıyor
Koronavirüs nedeniyle duran Polonya'da ligler 29 Mayıs'ta başlayacak.
Polonya'da koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan birinci lig Ekstraklasa'da maçların 29 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi.
Polonya'nın başbakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Ekstraklasa karşılaşmalarının 29 Mayıs'ta tekrar başlayacağı belirtildi.
Pandemi nedeniyle 13 Mart'tan bu yana oynanmayan ligde 26 haftada 51 puana ulaşan Legia Varşova liderlik koltuğunda otururken, ikinci sıradaki Piast'ın 43, üçüncü Cracovia'nın ise 42 puanı bulunuyor.
Video Haberler
- Mahalleli evden çaldı o oynadı
- Güney Afrika Devlet Başkanı'nın zor anları
- Avrupa'da ilk koronavirüs aşısı böyle yapıldı!
- Acun Ilıcalı'ya meydan okudu, hastanelik oldu!
- İnanılmaz anlar! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu
- Rus doktorun yardım çığlığı! O anları böyle görüntüledi
- Anne ve bebeğin dehşet anları kamerada
- Çocuklar, 23 Nisan'ı 'Örümcek Adam'la kutladı
- Cem Yılmaz şaşkına döndü: Birazcık kork, endişelen!
- Sarayburnu'nda yunuslardan görsel şölen