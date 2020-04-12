Popescu bakın karantinada ne izleyecek?
Eski Galatasaraylı Popescu, UEFA Kupası Finali'ni unutamıyor.
Galatasaray'ın eski Rumen futbolcusu Gheorghe Popescu, Arsenal'a karşı oynadıkları 1999-2000 sezonu UEFA Kupası Finali'ni unutamıyor.
Romanya'da Telekom Sport adlı internet sitesine açıklamalarda bulunan Popescu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinde kaldığı günleri nasıl geçirdiğini anlattı.
Kariyerinde oynadığı ve bugünlerde tekrar izlemek istediği maçların sorulması üzerine Popescu, "Romanya ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı oynadığımız dünya kupası maçını zaten izledim. UEFA Kupası Finali'nde Arsenal'a karşı Galatasaray ile oynadığımız maçı tekrar seyretmek isterdim." ifadelerini kullandı.
Popescu, evinde daha önce yapmaya fırsat bulamadığı şeylerle uğraştığını belirtti. Ailesiyle zaman geçirdiğini aktaran eski savunma oyuncusu, kitap okuduğunu, spor yaptığını ve çocuklarıyla beraber film izlediğini sözlerine ekledi.
Video Haberler
- Mutlu Kaya isyan etti: Kendimi Meclis'in önünde yakarım
- İngiltere’de kalan Türkler videoyla yardım istedi
- Sokağı çıkma yasağı öncesi meydan dayağı!
- Tutuklu gazetecilerin yakınları konuştu!
- Şaşkına çeviren görüntüler! Amatör kamerayla kaydedildi
- Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) sa
- Sokağa çıkma yasağı sonrası alınan tedbirleri sıraladı
- Belediye başkanını sinirlendiren görüntü!
- Maske takmamak için böyle direndi!
- Beyoğlu'nda can pazarı!