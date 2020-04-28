Prim üretimine salgın molası

28 Nisan 2020 Salı, 02:00

Yılın ilk 2 ayında 2019’un aynı dönemine göre, toplamda yüzde 29.9, hayatdışında yüzde 19.2 ve hayat sigortasında yüzde 110.4 artan sigorta prim üretimi, Covid-19’un ilk etkilerinin görüldüğü mart ayında özellikle hayat tarafında frene bastı. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) verilerine göre, Mart 2020’de geçen yılın aynı ayına kıyasla prim üretimi, toplamda yüzde 15.2 artarak 7 milyar lira, hayatdışında yüzde 14.5 artarak 5.7 milyar lira, hayat branşında yüzde 18.6 artarak 1.3 milyar lira oldu. Bireysel banka kredilerdeki gerileme, bu alana bağımlı olan hayat sigortası satışlarını olumsuz etkiledi.

‘İHRACAT’TA HIZLANDI

Hayatdışı kapsamında, mart ayında alt branşlarla ilgili dikkat çekici sonuçlar da var. Örneğin kaza sigortasında prim üretimi yüzde 6.7 düşüşle 222.4 milyon liraya inerken alacak (kredi) sigortaları kapsamında yer alan ihracat kredisi sigortasında üretim yüzde 694 artarak 33.4 milyon lira oldu. Prim üretimi kaskoda yüzde 3.3 artışla 799.4 milyon lira, zorunlu trafikte yüzde 12.4 artarak 1 milyar 631 milyon lira oldu. Sağlıkta ise yüzde 17.8 artışla 853.1 milyon liralık prim üretimi oldu.

Ayrıca yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam prim üretimi yüzde 24.8 artarak 21.8 milyar lira, hayatdışında yüzde 17.6 artarak 17.7 milyar lira ve hayatta yüzde yüzde 68.8 artarak 4.1 milyar lira oldu.