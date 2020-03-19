Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu’na koronavirüs teşhisi konuldu
İstanbul’da Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu’na koronavirüs teşhisi konuldu.
Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu
3 günden bu yana hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Tutluoğlu, Twitter’den yaptığı paylaşımda
“Pazartesiden beri muhtemel Covid zatürresi nedeniyle hastanede yatıyorum. Hastalanmadan önce günde ortalama 5-6 adet olası Covid vakası görüyordum. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre olgu sayısı çok artmış durumda. İnşallah düzelince mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
PROF. DR. TAŞÇIOĞLU DA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Dr. Cemil Taşçıoğlu’na da geçen günlerde koronavirüs teşhisi konulmuştu. Karantina aldında olan ve tedavisi süren Taşçıoğlu, sosyal medyada yayınladığı videoda, “Kendisini iyi hissettiğini, zorunlu bir bekleyiş içinde olduğunu” söylemişti.
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