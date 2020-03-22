Prof. Dr. Ergönül koronavirüs konusunda uyardı: "Korkmadan mücadele edilmeli, kaybedecek zaman yok"

22 Mart 2020 Pazar, 10:48

Çin’den dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen Kovid-19 veya halk arasındaki ismiyle koronavirüs vakalarının sayısı her geçen gün artıyor. Ülkemizde de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan bu yana sayılardaki artış endişeleri beraberinde getirdi. Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (ESCMID) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül, Türkiye’deki vaka sayılarındaki artışın kayıtlarını tutabilen Batı Avrupa ülkeleri ile benzer olduğunu belirterek “Bu rakamlar daha da artabilir, şaşırmamak gerek, panik olacak veya korkulacak durum yok. Panik olmadan bilimin ışığında sağlık çalışanlarının büyük fedakâr çabası, en kritik yerde olan Sağlık bakanlığı koordinasyonu, uzmanlık dernekleri ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) desteği ile vatandaşın uyumu ile salgınla mücadele edeceğiz. Başka çaremiz yok. Sağlam duralım ve sakince çalışalım. Bu savaşı kazanacağız” dedi. Önümüzdeki günler önemli Ülkemizdeki koronavirüs vakalarının sayısının 100-200-400 şeklinde arttığını anımsatan Ergönül, “Hızlı bir artış var, katlanarak gidiyor. Fransa, İspanya, Almanya gibi Avrupa’da olgu sayıları artıyorken etkilenmemek mümkün değil. Biz de bu şekilde benzer bir tablo sunacağız gibi. Dünyanın tüm ülkeleri etkileniyor” dedi.

‘BİLİNÇ ÖNLEYECEK’

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nden (KLİMİK) Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, koronavirüs vakalarının önümüzdeki günlerde daha da artabileceğini belirterek “Salgını bundan sonra ilaç veya aşı önlemeyecek, hatta hastaneler bile önlemeyecek, bundan sonra salgını toplumdaki bilinç önleyecek, geçişi azaltmak önleyecek. İnsanlar üzerine düşeni yapmalı” dedi. Toplumun üzerine düşeni yapmasının çok önemli olduğuna da dikkat çeken Prof. Azap, “İnsanları asıl ilgilendiren üzerlerine düşeni yapmaları yani söylenenlere uymaları, evden çıkmamaları, alışveriş merkezlerine gitmemeleri, sosyal mesafeyi sağlamaları, el hijyenine çok önem vermeleridir” dedi. Türkiye’nin vaka sayısında kritik olgu eşiği olan 100’ü aştığını anımsatan Prof. Dr. Özlem Azap, “Sağlık Bakanlığı günde 15 bin testle çalışılacağını açıkladı. Hasta olanları tanıdıkça, hasta olanları toplumdan izole etmek de artacak” diye konuştu.

FIRSAT DARALIYOR!

Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Hotamışlıgil, “Türkiye’de vaka sayısı üstel büyüme ile uyumlu artıyor. Aynı günlerde test sayısındaki artışı dikkate alsak bile önümüzdeki fırsat aralığı daralıyor. Seferberlik ruhumuzu uyandırmamız ve sağlık sistemini etkin tutmamız gerek. Kaybedecek zaman yok” dedi.