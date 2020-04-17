Prof. Dr. Ovalı’dan yeni açıklama: Biz ilaç bulmadık

17 Nisan 2020 Cuma, 17:05

Prof. Dr. Ercüment Ovalı’dan koronavirüs ilacı hakkında yeni açıklama geldi. Ovalı, “Biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük, ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir” dedi.

“Dornaz Alfa” adlı ilaç hammaddesinin koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini açıklayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı’ya yöntemin Fransa ve Yeni Zelanda’da zaten uygulandığı yönünde eleştiriler yapılmıştı.

Ovalı ilaç çalışmaları hakkında yeni bir açıklama daha yaptı. Dün akşam yaptığı açıklamanın “koronavirüsün ilacı bulundu” gibi anlaşıldığını ifade eden Ovalı, “Dornaz Alfa ve Covid19 tweetime yönelik açıklamamdır: 16 Nisan 2020 tarihinde gece yarısı attığım tweet mesajımın yanlış anlaşılması beni fazlasıyla üzmüştür. Kullandığım ifadeden bir ilaç-molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır, bu doğru değildir” dedi.

“BİZ İLACIN TEDAVİDE KULLANILABİLECEĞİNİ ÖNGÖRDÜK”

“Biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük, ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir” ifadesinin altını çizen Ovalı, şunları belirtti:

“Biz ilacın firma ve marka ismi vermemek için farmakolojik ismini kullandık. Amacımız molekülü biz bulduk demek değildi. Bizim acilen test edilmesini istediğimiz ve öngördüğümüz şey, bu ilacın Covid-19 hastalığı tedavi sürecinde yararlı olabileceğiydi. Bu ilacın Covid-19 tedavisinde kullanımı ile ilgili klinik araştırma gerçekleştirme talebimiz TUSEB’ e iletilmiştir. Bu noktada bizce önemli olan tartışmaların bir kenara bırakılıp acilen bu ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesidir.”