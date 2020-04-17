Prof. Ercüment Ovalı'nın ‘ilaç’ açıklamasına bilim insanlarından itiraz

17 Nisan 2020 Cuma, 10:41

Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirmek için ekibiyle birlikte proje yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, “Dornaz alfa” isimli bir ilacın tedavide etkili olduğunu söyledi ve acilen klinik testlere başlanması gerektiğini belirtti. Twitter üzeriden açıklama yapan Ovalı’ya bilim insanlarından tepki ve itirazlar geldi.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ovalı, “1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim” diye yazdı.

Ovalı’nın paylaşımı Twitter’daki takipçileri tarafından destek mesajları ile karşılandı. Bazı takipçileri de böyle bir açıklamayı Twitter’dan yapmak yerine Sağlık Bakanlığı’na bildirmesi gerektiğini söyledi. Ovalı’nın açıklamasına bilim insanlarından ise itirazlar da geldi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, mesaja verdiği yanıtta bu ilacın Covid-19 tedavisinde zaten kullanıldığını söyledi.

Demirer mesajında, “Dornase alfa 27 Mart tarihinden beri Yeni Zelanda’da ve bir çok yoğun bakım ünitesinde Kovid19 tedavisinde zaten kullanılıyor. Bu tedavi ile ilgili makale 16 Nisan 2020 de Journal of Experimental Medicine da yayınlandı” dedi.

Sinir bilim ve genetik uzmanı Doç. Dr. Çağhan Kızıl da, Ovalı’nın açıklaması hakkında, “Umut tacirliği her devir yaşanan şey. "Klinik çalışma yapılsın" deniyor. Fransa'da COVID için klinik çalışmada zaten kullanılan bir ilaç bu. Üzerine yayınlar var. Labda çalışılan şey etkili olsa da ilaç anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.





Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) proje yürüten Doç. Dr. Urartu Şeker de, “Fransa ilgili DNAaz enzimi ilgili 10 Nisan'da klinik çalışmaları başlatmıştı, umarız hali hazırda "repurpose" edilen ilaçlar süreci atlatma da faydalı olurlar, bilimsel süreçlerden sonra” ifadelerini kullandı.





Dornaz alfa, akciğerinde sorun olan hastaların solunum yolunu rahatlatmak ve enfeksiyonlarının sıklığını/şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak amacıyla kullanılan bir ilaç.

