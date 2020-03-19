Prof. Yeldan destek paketini değerlendirdi: Kaynak şüpheli, kriz görünüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı paketi değerlendiren gazetemiz yazarı ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Erinç Yeldan başta konaklama ve SGK primlerine gelen vergi ötelemeler olmak üzere sağlanacak 100 milyar liralık kaynağın, büyük sorunları olan ekonomiye bir merhem olmayacağını dile getirdi. Hatta indirilen ve ötelenen vergi indirimi, cari dengesizlik, düşük faiz ve Merkez Bankası’nın erkenden kullanılan kârı ve ihtiyat akçesi göz önüne alındığında paketin kaynağının da şüpheli hale geldiğini anlattı.
Küresel bir krizin beklendiğine dikkat çeken Yeldan, görüşlerini şöyle özetledi: “Şimdi ABD Başkanı Trump’ın ağustos diye tarihlendirdiği bir küresel kriz söz konusu. Virüsle birlikte gündeme oturan ve tek tek ülkelerin almaya başladığı önlemlere karşın yaşanacak bir küresl krizden söz etmek mümkün. Türkiye tıpkı 2008 ve 2009 yıllarında olduğu gibi son derece kırılgan, temelleri yüksek enflasyon ve yüksek işsizlikle sarsılmış bir makro ekonomik yapıyla bu krize yakalacanak gibi görünüyor. Üstelik şimdi ağır bir kamu açığı da söz konusu. 2016 yılından itibaren düşen sermaye yatırımlarının getirdiği ve artık nefes almayı zorlaştıran işsizlik ve yüksek enflasyon ülkenin en büyük sorunu olarak duruyor. Böylesi bir tabloda Türkiye, yaşanacak küresel krizden de ağır bir darbe alacak. Bütün bu tablo karşısında alınan önlemlerin işe yaramasını beklemek pek de doğru olmayacak. Zira, yeterli kaynak bulamayacak bu paketin uygulanabilmesi de şüpheli.”
Video Haberler
- Stand-up gösterisinde alevilere yönelik skandal ifadeler
- CHP’li belediyeler koronavirüse karşı harekete geçti!
- AVM çalışanları slogan atarak müşterileri kovdu!
- Özel harekat ile Yunan güvenlik güçleri karşı karşıya!
- MSB'den Çanakkale Zaferi'ne özel klip
- Karantina yurdunda ilk sabah!
- Ağlayarak anlattı: Bizim yaptığımız hataları yapmayın!
- Polis, karantinadaki yolcuyu götürdü
- Video konferans yoluyla kriz masasını topladı
- Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs açıklaması