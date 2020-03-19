Prof. Yeldan destek paketini değerlendirdi: Kaynak şüpheli, kriz görünüyor

19 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Küresel bir krizin beklendiğine dikkat çeken Yeldan, görüşlerini şöyle özetledi: “Şimdi ABD Başkanı Trump’ın ağustos diye tarihlendirdiği bir küresel kriz söz konusu. Virüsle birlikte gündeme oturan ve tek tek ülkelerin almaya başladığı önlemlere karşın yaşanacak bir küresl krizden söz etmek mümkün. Türkiye tıpkı 2008 ve 2009 yıllarında olduğu gibi son derece kırılgan, temelleri yüksek enflasyon ve yüksek işsizlikle sarsılmış bir makro ekonomik yapıyla bu krize yakalacanak gibi görünüyor. Üstelik şimdi ağır bir kamu açığı da söz konusu. 2016 yılından itibaren düşen sermaye yatırımlarının getirdiği ve artık nefes almayı zorlaştıran işsizlik ve yüksek enflasyon ülkenin en büyük sorunu olarak duruyor. Böylesi bir tabloda Türkiye, yaşanacak küresel krizden de ağır bir darbe alacak. Bütün bu tablo karşısında alınan önlemlerin işe yaramasını beklemek pek de doğru olmayacak. Zira, yeterli kaynak bulamayacak bu paketin uygulanabilmesi de şüpheli.”