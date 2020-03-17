Provokatif koronavirüs paylaşımına gözaltı!
Kahramanmaraş’ta sosyal medyadan provokatif koronavirüs paylaşımı yapan bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği ekipleri korona virüsü nedeniyle sosyal medyayı takibe aldı. Ekipler, takip sonucu sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşım sonrası Zekeriye A.’yı tespit ederek gözaltına aldı.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Zekeriye A. burada gazetecilere, “İki tane koronavirüs çıktı dedik suç mu” dedi.
Zekeriye A. adliyeye sevk edildi.
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