PTT ve e-Devlet'ten sonra maskenin yeni adresi
Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yeni hayata geçirilen 'Hayat Eve Sığar' uygulamasından maske kodu alınabileceği açıklandı. Peki Hayat Eve Sığar ile ücretsiz maske kodu nasıl alınır?
Sağlık Bakanlığı'nın maske dağıtımı için yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiği öğrenildi. Bakanlığın koronavirüs vakalarını takip için kullanıma soktuğu Hayat Eve Sığar uygulamasında "Maske talep et" butonuna tıklayarak istihkakı olan maskeyi talep edebilecek.
HAYAT EVE SIĞAR İLE ÜCRETSİZ MASKE KODU NASIL ALINIR?
"Maske talep et" butonu iOS yüklü telefonlarda Hayat Eve Sığar uygulamasını güncellendikten sonra çıkıyor. Maske için kodunuz oluştuysa eczaneden ücretsiz maskelerinizi alabiliyorsunuz. Aksi durumda ise "Şu anda adınıza tanımlı bir kod ya da maske alma hakkınız bulunmamaktadır" uyarısı karşınıza çıkıyor.
Uygulamanın güncellemesi Apple Store'da gözükmüyorsa markette uygulamanın sayfasına giderek güncelleme yapabilirsiniz.
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