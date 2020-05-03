PTT ve e-Devlet'ten sonra maskenin yeni adresi

03 Mayıs 2020 Pazar, 23:17

Sağlık Bakanlığı'nın maske dağıtımı için yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiği öğrenildi. Bakanlığın koronavirüs vakalarını takip için kullanıma soktuğu Hayat Eve Sığar uygulamasında "Maske talep et" butonuna tıklayarak istihkakı olan maskeyi talep edebilecek.

HAYAT EVE SIĞAR İLE ÜCRETSİZ MASKE KODU NASIL ALINIR?

"Maske talep et" butonu iOS yüklü telefonlarda Hayat Eve Sığar uygulamasını güncellendikten sonra çıkıyor. Maske için kodunuz oluştuysa eczaneden ücretsiz maskelerinizi alabiliyorsunuz. Aksi durumda ise "Şu anda adınıza tanımlı bir kod ya da maske alma hakkınız bulunmamaktadır" uyarısı karşınıza çıkıyor.

Uygulamanın güncellemesi Apple Store'da gözükmüyorsa markette uygulamanın sayfasına giderek güncelleme yapabilirsiniz.