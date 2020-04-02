Putin'den yeni koronavirüs kararı: Ücretli tatil uzatılacak

02 Nisan 2020 Perşembe, 17:25

Fotoğraf: AFP

Putin, çalışanların işe gitmemeleri gerektiğini ve bu süreçte ücretlerin kesilmeyeceğini açıkladı.

Rusya'da koronavirüsün yayılmasına karşı geçen hafta ilan edilen ücretli tatil, 30 Nisan’a kadar uzatılacak.

Rusya’da bugün yeni koronavirüs vakalarında rekor artış tespit edilmişti.

Son bir günde 771 yeni korona virüsü kayıtlara geçmiş, toplam sayının 3 bin 548’e yükseldiği açıklanmıştı. Ülkenin 80 bölgesinin 76’sında vaka tespit edildiği, 595 hastayla Moskova’nın salgının merkez üssü olmaya devam ettiği belirtilmişti.

Kaynak: Duvar