07 Mayıs 2020 Perşembe, 15:29

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu, Evrensel Gazetesi Yazarı Ragıp Zarakolu “Makus Kaderden Kaçış Yok" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma, Ragıp Zarakolu'nun köşe yazısındaki ifadeleriyle "darbe mesajı vererek Anayasal düzeni hedef aldığı" suçlamasıyla yürütülüyor.



Evrensel Gazetesi ve Artı Gerçek haber sitesinde 5 Mayıs'ta yayınlanan “Makus Kaderden Kaçış Yokö başlıklı yazısı nedeniyle Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un suç duyurusu üzerine açtığı soruşturma, “darbe mesajı vererek Anayasal düzeni hedef almak" suçlaması ile yürütülüyor.