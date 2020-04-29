Rant yağması bitmiyor: Sıra konteynır evlerde

29 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

AKP Yeşilova İlçe Başkanı Ercan Çetinkaya’nın babası Şenol Çetinkaya’ya ait olduğu ileri sürülen arazide Salda Gölü manzaralı 8 konteynır evin yapımı, belediyenin izin vermemesine karşın sürdürülüyor.

Yeşilova Belediyesi yetkilileri, Salda gölü çevresinde yapılan inşaatlarla ilgili hiçbir şekilde izin vermediklerini söylerken AKP bağlantılı Gürcan ailesinin yaptığı pansiyon için bakanlıktan izin alındığını belirtti.

Çetinkaya ailesinin yaptığı 8 konteynırın 3 metre kadar yükseğe direkler üzerine oturtulduğu görüldü. Alt bölümlerinin kapatılarak konaklama hizmeti verilecek oda sayısının 16’ya çıkartılacağı öne sürülüyor.

Öte yandan Salda Gölü Koruma Derneği, göl kıyısının yasal veya kaçak tüm yapılardan arındırılmasını isterken yayımladığı bir manifesto ile ilgilileri uyardı. Manifestoda, “Göle girmek yasaklansın. Göl çevresinde seyir tepeleri oluşturulsun. Ziyaretçiler sadece manzarayı seyredebilsin. Millet bahçesi projesi iptal edilsin. Göl kenarına hiçbir yapı yapılmasın” denildi. l ANTALYA