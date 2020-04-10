Red Bull'un Instagram'ı bugün Gülinler'de

10 Nisan 2020 Cuma, 11:38



Red Bull’un resmi Instagram hesabı üzerinden başlatılan Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin bugünkü konuğu Gülinler olacak. Sanatçının performansı bu akşam saat 21.30’da gerçekleşecek. Büyük Ev Ablukada grubu ile ismini duyuran ve kariyerine solo olarak devam eden müzisyen, "Dinozorlar" ve son teklisi "Teker Teker" ile takipçilerini sevindirmişti.

‘Red Bull Sunar: Evde Çal’ serisi bu zamana kadar Nilipek., Akın Sevgör, Kalben, Gökhan Türkmen, Ringo Jets, Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek ve Eda Baba’yı konuk etti. Seriye ilişkin detaylar, ayrıca müzisyenlerin Red Bull takipçilerine özel olarak paylaşacağı çalma listeleri ile röportajları da yine RedBull.com adresinde olacak.

