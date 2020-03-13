Rekabet Kurulu'ndan akaryakıt şirketlerine ceza

13 Mart 2020 Cuma, 14:50

BP Petrolleri A.Ş., OPET Petrolcülük A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş., Shell & Turcas Petrol A.Ş. ve Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.’nin (eski unvanı: Total Oil Türkiye A.Ş.) bayilerine yönelik uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

12.03.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; BP Petrolleri A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş., Shell & Turcas Petrol A.Ş. ve OPET Petrolcülük A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine dolayısyla adı geçen teşebbüslere aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine; Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.’nin (eski unvanı: Total Oil Türkiye A.Ş.) 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediğine dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.