Rexx için bir umut doğdu
1961 yılında açılan, Kadıköy’ün köklü sineması Rexx, bu ay itibarıyla gösterim faaliyetlerine son vereceğini duyurmuştu. Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı, sosyal medya hesabından, bu durumu değiştirmek için adım atacaklarını belirten bir paylaşımda bulundu.
Kadıköy’ün sembol mekânlarından biri olan sinema salonu Rexx'in, bu ay itibariye kapanacağına dair bilgiler Kadıköy Belediyesi'ni harekete geçirdi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kararı üzülerek öğrendiğini ve bu durumu değiştirmek için adım atacaklarını belirten bir paylaşımda bulundu.
Odabaşı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kadıköy’ün en önemli kültür değerlerinden olan Rexx Sineması’nın kapanma kararını sizler gibi ben de üzülerek öğrendim.
Salgın tehdidinin aşılmasının ardından sinema binasının mülk sahipleriyle bu değerli kültür mirasını geleceğe nasıl taşıyabileceğimizi değerlendireceğiz"
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