Rezervleri erit, doları tut!

29 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Bankanın dün açıkladığı rapora göre, mart sonunda resmi rezerv varlıkları önceki aya kıyasla yüzde 14.5 azalarak 92.1 milyar dolar, döviz varlıkları da yüzde 21.9 azalarak 59.2 milyar dolar oldu.

Konuyu değerlendiren ve TCMB’nin brüt döviz rezervlerinin yılbaşından bu yana 27.3 milyar dolar azalarak 53.9 milyar dolara düştüğünü hatırlatan ekonomist Mahfi Eğilmez, bunun doları tutma çabalarından kaynaklandığını vurguladı. Türkiye’nin yeni kaynak için Fed ile swap anlaşması arayışında olduğuna da işaret eden Eğilmez, şuna dikkat çekti: “Ancak bu olası swap imkânı erimeyle ortaya çıkan kayıplarımızı karşılamayacak. 3-5 milyar dolarda kalacak. Çünkü Türkiye, ABD tahvillerinde tuttuğu önemli miktarda rezervini Halkbank olayı sonrası oradan çıkarmıştı. Bu Türkiye’ye açılacak imkânı sınırlayacak.” Dolar/TL dün 7.0080 liraya kadar çıktı. Günü 6.9970’le kapattı.