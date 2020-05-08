Robert De Niro: “Aptal yüzünden salgın çok daha kötüleşti”

08 Mayıs 2020 Cuma, 11:51

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Robert de Niro, Amerikalı talk-show sunucusu Stephen Colbert ile internet üzerinden görüntülü bir söyleşi yaptı. Karantinada hayatta kalmak için her gün spor yaptığını, ağırlık kaldırarak kemiklerini güçlü tuttuğunu anlattı.

Günün birinde yaşanan bu salgınla ilgili muhakkak bir film çekileceğini söyleyen Stephen Colbert’in “Böyle bir filmde hangi rolü oynamak istersiniz? Fauci olmaz yalnız, onu Brad Pitt kaptı” sorusu üzerine De Niro “Herhalde Cuomo’yu oynamak isterim. Bir Başkan’ın yapması gerekenleri yapıyor” dedi ve ekledi: “Onu Başkan olarak görebiliyorum. Biden’dan yanayım ve her şeyin de Biden için iyi gitmesini dilerim ama en azından yedek olarak çok becerikli ve yetkin birisi var diyebilirim. Çok iyi işler yapıyor, her Başkan’ın yapması gerekenleri yapıyor.”

Donald Trump’a her zamanki gibi ‘aptal’ diyen De Niro sözlerine şöyle devam etti: “Tabii ki aptal doğru şeyleri yapsaydı, uyarılara kulak asıp önemseseydi, salgını çok daha iyi atlatırdeık; çok fazla uyarı vardı ve şimdi biz bunun bedelini ödüyoruz. Yine kötü olurdu belki ama bu şekilde olmazdı asla.”



Trump’ı en başından beri en sert şekilde eleştiren isimlerden biri olan Robert de Niro şu ifadeleri kullandı: “Delilik bu, söyleyecek söz bulamıyorum artık. Ve asıl korkutucu olan şu ki, etrafındaki Cumhuriyetçiler de hiç bir şey yapmıyor. Ona karşı çıkmıyorlar. Bir oyuncu olarak söyleyeyim, bu tam Shakespeare oyunu gibi. Kimsede ona karşı çıkacak t..ak yok.” De Niro 2019 yılında da “Onun ölmesini istemiyorum, hapse girmesini istiyorum” demişti.

