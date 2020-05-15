Robert De Niro: Trump zırdeli, kaç kişinin öldüğü umurunda değil

15 Mayıs 2020 Cuma, 10:30

Hollywood yıldızı Robert De Niro, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ı sert sözlerler eleştirdi. Robert De Niro, Trump'ın kasım ayında yapılacak seçimlerde tekrar seçilmekten başka bir şey düşünmediğini söyledi.

Akademi Ödülü sahibiRobert De Niro, Başkan Trump'ı, "zırdeli" ve "dolandırıcı" olarak nitelendirdi. De Niro, “Trump insanları umursamıyor" diyerek şöyle konuştu: "Beyaz Saray üyeleri başımızdaki delinin saçmaladıklarının etrafında kıvırıyorlar... Dehşet verici. Kaç kişinin öldüğü Trump'ın umurunda değil. Trump sadece kasım ayında yapılacak olan 2020 Başkanlık seçimine odaklı. kaç kişinin öldüğü, Amerikalıların yaşamlarına ne olduğu umurunda değil" dedi.

TRUMP'I SIK SIK ELEŞTİRİYOR

Robert De Niro, her ödül töreni konuşmasında Trump’ı sert bir şekilde eleştiriyor. 2018 Tony Ödüllerinde “Sadece bir tek şey söylemek istiyorum ….tir Trump” demişti. Geçen yıl da ‘Trump’ın suratına bok dolu torba fırlatmak istiyorum" demişti.