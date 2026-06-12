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Konya’da BİMDER Erkek Öğrenci Yurdu’nda şiddet skandalı: Cumhuriyet’in ulaştığı görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı

Konya’da BİMDER Erkek Öğrenci Yurdu’nda şiddet skandalı: Cumhuriyet’in ulaştığı görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı

12.06.2026 21:37:00
Güncellenme:
Can Uğur
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Konya’da BİMDER Erkek Öğrenci Yurdu’nda şiddet skandalı: Cumhuriyet’in ulaştığı görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı

Konya’nın Bozkır ilçesinde, Bozkır İmam Hatip Mezunları Derneği’ne (BİMDER) bağlı erkek öğrenci yurdunda bir öğrencinin acımasızca darbedildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Cumhuriyet’in ulaştığı skandal görüntülerle ilgili yetkililer harekete geçerek adli ve idari soruşturma başlattı.
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Konya’nın Bozkır ilçesinde faaliyet yürüten Bozkır İmam Hatip Mezunları Derneği’ne (BİMDER) ait erkek öğrenci yurdunda bir öğrenciye yönelik uygulanan şiddet kamuoyunda büyük tepki topladı. Cumhuriyet, yurtta kalan bir erkek öğrencinin savunmasız halde darbedildiğini kanıtlayan skandal görüntülere ulaştı.

Kayıtlarda, bir görevlinin öğrenciye yönelik fiziksel şiddet uyguladığı anlar açıkça görülürken, darp eylemini gerçekleştiren kişinin M.G. olduğu öne sürüldü. Söz konusu şiddet eyleminin faili olduğu iddia edilen M.G.’nin, geçmişte de benzer nitelikteki şiddet ve hak ihlali olaylarına karıştığı iddialar arasında yer alıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Cumhuriyet’in ulaştığı skandal görüntülerle ilgili resmi makamlar harekete geçti. Yaşanan hak ihlali ve darp olayına ilişkin olarak Savcılık soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, yurdun yönetim kademesi ile şiddet uyguladığı iddia edilen M.G.’nin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü inceleme sürdürülüyor.

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