Roman yurttaşlar koronavirüs kaygısı içinde! "Fark edilmiyoruz"
Koronavirüs salgınının etkileri tüm Türkiye'de büyümeye devam ediyor. Bu süreçte Roman mahallelerinde salgına yönelik hiçbir önlem alınmadığı ortaya çıktı. Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca Öztürk, "Toplu ölümlerden korkuyoruz" diyerek kaygısını dile getirdi. Roman yurttaşlar ise "Korona günlerinde de fark edilmiyoruz" diyor.
Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca Öztürk, Türkiye’deki Roman mahallelerinde koronavirüs salgınına karşı önlem alınmadığını belirterek “Hijyen sıfır. Roman mahallelerinde toplu ölümler olacak diye çok korkuyoruz. Sağlık koşulları yetersiz. Süreç felakete dönüşmeden yetkilileri Roman mahalllerinde incelemelerde bulunmaya davet ediyorum” dedi.
Türkiye’de 7 milyon, İstanbul’da ise yaklaşık 850 bin Romanın yaşadığını söyleyen Öztürk, toplumun bütün kesimlerinde olduğu gibi Romanların da işsiz kaldığını vurguladı. Öztürk şunları anlattı:
“Romanlar ağırlıklı olarak hurdacılık, müzisyenlik, çiçekçilik ve kâğıt toplama gibi işlerde çalışarak geçimini sağlıyor. Gündelik 50 - 60 TL ile geçinirlerken şimdi onu da kazanamıyorlar. Kimseden yardım da alamıyorlar. Bazı mahallelerde insanların çöplerden ekmek topladığını duyuyoruz. Açlık ve sefalet içinde bir yaşam sürüyorlar.”
İktidar ve muhalefet partilerine romanlara verdikleri sözleri anımsatan Sinan Karaca Öztürk, “Devlet sahip çıkmıyor. Yerel yönetimler sahip çıkmıyor. Hiçbir belediye bir roman mahallesine girip ilaçlama, yıkama ya da yardımda bulunmadı. Bir maske ya da kolonya dağıtılmadı” diye konuştu.
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