10 Mayıs 2020 Pazar, 11:20

Yoksul bir çiftçinin oğlu olan 17 yaşındaki Georgi Daniiloviç Jahmenev, üç asırdır Rusya’yı yöneten Romanov hanedanının bir üyesine yönelik suikastı engeller ve kendini bir anda Kışlık Saray’da, Çar ve ailesinin hizmetinde buluverir.

Yıl 1915’tir, Rusya ve Avrupa’nın diğer büyük güçleri savaş hâlindedir. Rusya’daki yoksul halk ise iktidarı istemektedir. Romanov hanedanı çöküşe çok yakındır ve Georgi bu trajediye bizzat tanıklık edecektir.

İrlandalı yazar John Boyne; Rasputin, Grandüşes Anastasya, Kanlı Nikolay gibi pek çok tarihî kişiliği bir araya getirdiği romanında; Çarlık Rusya’sında 1917 Ekim Devrimi’nin ertesinde yaşanan göç ve sürgünlük sürecini, Georgi ile aşkı Zoya’nın yaşantıları üzerinden anlatıyor.

JOHN BOYNE: İrlanda’nın Dublin kentinde 1971’de doğdu. Dublin Trinity Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Norwich’deki East Anglia Üniversitesi’nde yaratıcı yazarlık dersleri aldı ve buradaki çalışmalarıyla Curtis Brown ödülüne değer görüldü.

Edebiyata öyküyle başladı. Çizgili Pijamalı Çocuk (2009) adlı romanı iki kez İrlanda Kitap Ödülü’nü kazandı, New York Times’ın çoksatanlar listesinde zirveye çıktı, dünyada 5 milyondan fazla sattı ve 2008’de filme alındı.

Romanları 42 dile çevrilen yazarın Romanov’ların Son Evi’nin yanı sıra Zirvenin Dibindeki Çocuk, Ormanın Kalbindeki Çocuk, Yanlışlıkla Dünyanın Kitapları: Öbür Ucuna Uçan Çocuk, Olduğun Yerde Kal gibi romanları bulunuyor.

Romanovlar’ın Son Evi / John Boyne / Çeviren: Özlem Yüksel / DeliDolu Yayınları / 466 s.