Romanovlar’ın Son Evi
İrlandalı yazar John Boyne; Rasputin, Grandüşes Anastasya, Kanlı Nikolay gibi pek çok tarihî kişiliği bir araya getirdiği romanında; Çarlık Rusya’sında 1917 Ekim Devrimi’nin ertesinde yaşanan göç ve sürgünlük sürecini bir aşk öyküsü üzerinden anlatıyor.
Yoksul bir çiftçinin oğlu olan 17
yaşındaki Georgi Daniiloviç Jahmenev, üç asırdır Rusya’yı yöneten Romanov
hanedanının bir üyesine yönelik suikastı engeller ve kendini bir anda Kışlık
Saray’da, Çar ve ailesinin hizmetinde buluverir.
Yıl 1915’tir, Rusya ve Avrupa’nın diğer büyük
güçleri savaş hâlindedir. Rusya’daki yoksul halk ise iktidarı istemektedir.
Romanov hanedanı çöküşe çok yakındır ve Georgi bu trajediye bizzat tanıklık
edecektir.
İrlandalı yazar John Boyne; Rasputin, Grandüşes
Anastasya, Kanlı Nikolay gibi pek çok
tarihî kişiliği bir araya getirdiği romanında; Çarlık Rusya’sında 1917 Ekim
Devrimi’nin ertesinde yaşanan göç ve sürgünlük sürecini, Georgi ile aşkı Zoya’nın
yaşantıları üzerinden anlatıyor.
JOHN
BOYNE:
İrlanda’nın Dublin kentinde 1971’de doğdu. Dublin Trinity Üniversitesi İngiliz
Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Norwich’deki East Anglia
Üniversitesi’nde yaratıcı yazarlık dersleri aldı ve buradaki çalışmalarıyla
Curtis Brown ödülüne değer görüldü.
Edebiyata
öyküyle başladı. Çizgili Pijamalı Çocuk (2009) adlı romanı iki kez İrlanda
Kitap Ödülü’nü kazandı, New York Times’ın çoksatanlar listesinde zirveye çıktı,
dünyada 5 milyondan fazla sattı ve 2008’de filme alındı.
Romanları
42 dile çevrilen yazarın Romanov’ların Son Evi’nin yanı sıra Zirvenin Dibindeki
Çocuk, Ormanın Kalbindeki Çocuk, Yanlışlıkla Dünyanın Kitapları: Öbür Ucuna
Uçan Çocuk, Olduğun Yerde Kal gibi romanları bulunuyor.
Romanovlar’ın Son Evi / John Boyne / Çeviren: Özlem Yüksel / DeliDolu Yayınları / 466 s.
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