Ronaldinho'nun mapus günleri!
Brezilyalı yıldız Ronaldinho'nun hapishane yaşamı görüntülendi.
Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldinho, sahte pasaport suçlamasıyla Paraguay'da gözaltına alınmış, serbest bırakıldıktan sonra tutuklanıp Asuncion kentindeki cezaevine gönderilmişti.
Ronaldinho'nun Paraguay'da tutulduğu hapishaneden cep telefonu ile çekilen görüntüleri sosyal medyaya düştü. Keyifli olduğu görülen Ronaldinho'nun, 'ayrıcalıklı mahkum' statüsünde olduğu biliniyor.
Paraguay İçişleri Bakanı Euclides Acevedo, "Ronaldinho'nun kariyerindeki başarılarına saygı duyuyorum ancak herkes yasalar önünde eşit" demişti.
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