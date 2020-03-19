Rus bilim insanları koronavirüsün genom dizilimini çözmeyi başardı
Rusya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre Smorodintsev Grip Araştırmaları Enstitüsü’nden bilim insanları, bir ilk olarak koronavirüsün genom dizilimini tamamen çözmeyi başardı. Açıklamada virüsün genomunun çözülmesinin aşı ve ilacın geliştirilmesinde yardımcı olacağı vurgulandı.
Bakanlığın açıklamasında, St. Petersburg’daki Smorodintsev Grip Araştırmaları Enstitüsü uzmanlarının koronavirüsün genom şifresini çözmeyi başardığı belirtildi.
Açıklamada, uzmanlar tarafından bir hastadan alınan Kovid-19’lu örnek yardımıyla, virüsün genomunun bir ilk olarak tamamen sıralanabildiği duyuruldu.
'AŞI VE İLAÇ GELİŞTİRİLMESİNDE YARDIMCI OLACAK'
Açıklamada virüsün genomunun çözülmesinin aşı ve ilacın geliştirilmesinde yardımcı olacağı vurgulandı.
Enstitünün müdürü Dr. Dmitriy Lioznov, Kovid-19 yeni bir koronavirüs olduğu için, Rusya’ya giriş ve yayılış yolunun belirlenmesinin yanı sıra mutasyonlarını öğrenmenin de kritik önem taşıdığını ifade etti. Lioznov, “Bu bilgi bize koronavirüs tedavisine karşı ilaç ve aşı bulmak konusunda yardımcı olacak” dedi.
Önde gelen bir sağlık kuruluşu olan enstitü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile partnerlik faaliyetleri yürütüyor.
Video Haberler
- U2 grubunun solisti Bono’dan koronavirüs şarkısı
- İşte koronavirüse karşı evde yapılması gerekenler!
- Yediği kafa darbesiyle yolun karşısına geçti
- Koronavirüse yakalandı, bu video ile dünyaya seslendi
- Koronavirüs tartışmasında sağlık bakanı böyle bayıldı!
- MEB'den videolu 'uzaktan eğitim' tanıtımı
- Elazığlı yurttaşın çok konuşulacak koronavirüs yorumu
- Uçak yolcusu kabin amirine tükürdü
- Yarış atının ayağı kırılınca
- 'Umre işi mahvetti' demişti! İlk açıklama