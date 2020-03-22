Rus doktorlar koronavirüsle ilgili gerçekler saklanıyor
Rusya Doktorlar Birliği Sendikası, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini ve vakaların kayıtlara "zatürre" olarak geçirildiğini ileri sürdü.
Kovid-19'un gerçek boyutlarının saklandığını iddia eden Vasilyeva, "Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır" dedi.
'HALKA KARŞI İŞLENEN BİR SUÇTUR'
Doktorların koruma ekipmanı olmadan hastaları tedavi etmek zorunda kaldığını savunan Vasilyeva, "Doktorlara virüse karşı bütün dünyada kullanılan koruma ekipmanlarının verilmemesi halka karşı işlenen bir suçtur" yorumunda bulundu.
'ZATÜRRE HASTALIĞINA UYGUN ŞEKİLDE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR'
Yetkililerin halkın panik olmasını engellemeye çalıştıklarını iddia eden Vasilyeva, "Yetkililer, koronavirüs kelimesini kullanmaktan kaçınıyor ve hastane birimleri ve hatta doğumevleri zatürre hastalığına uygun şekilde dönüştürülüyor" ifadesini kullandı.
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