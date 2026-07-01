Eski manken Deniz Akkaya Kocaeli'nde gözaltına alındı

Eski manken Deniz Akkaya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gözaltına alındı.

Sabah'ın aktardığına göre; Akkaya, İstanbul'daki evinden çıkarıldıktan sonra Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan arkadaşı Kürşat A.'nın yanına taşındı. Akkaya'nın burada bilinmeyen bir nedenle kriz geçirdiği ileri sürüldü.

Daha sonra Deniz Akkaya'nın arkadaşıyla tartıştığı, ardından arkadaşına saldırdığı ve evde maddi hasara yol açtığı iddia edildi.

Ev sahibi Kürşat A.'nın polise ihbarda bulunmasının ardından Akkaya'nın gözaltına alındığı öğrenildi.