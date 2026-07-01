Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eski manken Deniz Akkaya Kocaeli'nde gözaltına alındı

Eski manken Deniz Akkaya Kocaeli'nde gözaltına alındı

1.07.2026 10:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Eski manken Deniz Akkaya Kocaeli'nde gözaltına alındı

Eski manken Deniz Akkaya'nın, yanına taşındığı arkadaşının evindeki tartışmanın ardından gözaltına alındığı aktarıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Eski manken Deniz Akkaya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gözaltına alındı.

Sabah'ın aktardığına göre; Akkaya, İstanbul'daki evinden çıkarıldıktan sonra Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan arkadaşı Kürşat A.'nın yanına taşındı. Akkaya'nın burada bilinmeyen bir nedenle kriz geçirdiği ileri sürüldü.

Daha sonra Deniz Akkaya'nın arkadaşıyla tartıştığı, ardından arkadaşına saldırdığı ve evde maddi hasara yol açtığı iddia edildi.

Ev sahibi Kürşat A.'nın polise ihbarda bulunmasının ardından Akkaya'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

İlgili Konular: #gözaltı #manken #Deniz Akkaya

İlgili Haberler

İtirazı reddedildi: Deniz Akkaya hapse girecek
İtirazı reddedildi: Deniz Akkaya hapse girecek Mahkeme kararını ihlal etmeye devam eden Deniz Akkaya’ya, Seda Akgül’e yönelik paylaşımları nedeniyle verilen 3 gün zorlama hapsi cezası kesinleşti.
Koruma kararını ihlal eden Deniz Akkaya'ya zorlama hapis cezası
Koruma kararını ihlal eden Deniz Akkaya'ya zorlama hapis cezası Eski model Deniz Akkaya, Seda Akgül’e yönelik verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkeme tarafından 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırıldı.
Eski manken Deniz Akkaya'ya hapis cezası!
Eski manken Deniz Akkaya'ya hapis cezası! Eski manken Deniz Akkaya'nın, sosyal medyada hakime hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Deniz Akkaya'nın iki suçtan 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.