Rus savaş uçağı Karadeniz'de düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'e düştüğü bilgisini verdi

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2020 Çarşamba, 22:46

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27 savaş uçağının planlı uçuş sırasında Karadeniz'e düştüğünü belirtti.

Sputnik'in Bakanlıktan aktardığı açıklamada, "25 Mart günü saat 20.10 sularında, Karadeniz’de Feodosya (Kefe) şehrine 50 km mesafede, planlı uçuş gerçekleştiren bir Su-27 savaş uçağı tarafsız kontrol sistemlerinin ekranlarından kayboldu. 20.11’da söz konusu bölgede acil durum radyo vericiden sinyal alındı" ifadeleri yer aldı.


Pilotun bulunması ve kurtarılması için bölgeye An-26 uçağı ile Mi-8 helikopteri gönderildi.


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